Tutti vorrebbero sapere come si batte la Spagna e, certamente in buona fede, la maggioranza elargisce consigli di ogni genere e tipo (il pressing alto, la velocità, l’aggressività) che, ovviamente, Mancini già conosce perché la sua Italia è abituata a praticare bene un po’ di tutto questo e molto altro.. La Spagna è una squadra lenta soprattutto quando pratica il giro palla. Per arrivare alla conclusione ci arriva, ma attraverso un’infinità di passaggi che, ben lungi dall’essere l’ipnotico tiki taka di stampo guardiolesco, è ormai una tessitura passiva molto prevedibile della manovra.Il compito dell’Italia è quello di spezzarla, di impadronirsene e di gestire la palla in modo rapido e, se possibile, imprendibile. Che cosa determina il ritmo di una squadra in possesso di palla? Il numero di tocchi e la rapidità nell’eseguirli.Fondamentale è la connessione tra i reparti, le distanze che devono essere minime, la compattezza e la precisione nei passaggi. Non esiste ritmo senza tecnica visto che la palla deve essere sempre, o il più possibile, tra i piedi di chi il ritmo lo vuole gestire.I più esperti tra gli allenatori italiani dicono che le partite, ormai, si decidono prevalentemente a centrocampo. Mi permetto di essere d’accordo solo in parte.E’ lì, dove due squadre corte (quindi strette) e alte (quindi con molti metri di campo dietro le spalle) si incontrano, che bisogna portare la maggiore quantità di uomini. Siano essi esterni di difesa o d’attacco, siano essi ali o mezze ali. E’ lì che bisogna avere la superiorità numerica ed è lì che le qualità tecniche consentono di avere il maggiore possesso palla.Prima di dire chi ci sarà (gli stessi del Belgio, meno uno) è opportuno spiegare quanto inciderà l’assenza di Spinazzola. E’ stato, a mio giudizio, il nostro facitore di gioco alternativo, l’uomo che da sinistra innescava la velocità, superava l’avversario e metteva al centro o, più raramente, andava a concludere. Pochi dubbi, almeno per me, che sia stato il migliore dell’Italia. Ancor meno che oggi la sua assenza sia pesante e difficilmente colmabile. Non è giusto fargli cadere addosso responsabilità maggiori di quelle che già si ritrova, sarebbe controproducente farne il bersaglio di scetticismo, anziché incoraggiarlo. Emerson è un buon calciatore che, però, nel Chelsea gioca poco e che, per questo, sta cercando squadra in Italia. Il fatto che la troverà e, ovunque vada, non farà la riserva significa che in Nazionale non è un abusivo. Anzi, a bocce ferme, si giocava il posto con Spinazzola, ma poi il romanista si è dimostrato in forma eccezionale. E infatti solo la rottura del tendine d’Achille lo ha fermato.Non a proposito del suo utilizzo (sarà certamente titolare), ma sul suo rendimento, particolarmente deficitario con il Belgio. Mancini, per sostenerlo, ha detto alla vigilia che spesso sono i calciatori più criticati a decidere i tornei. E. Immobile ha bisogno di campo e, allora, delle due l’una: o ce lo determiniamo (il campo) facendo partire Immobile fronte alla porta o ci accontentiamo di qualche giocata, magari risolutiva, in partite di grande generosità, ma non di grande precisione. Dopodiché Forza Ciro sempre. Sperando che Mancini abbia intravisto qualche cenno di crescita e che, magari, basti una sola occasione per farlo tornare splendido e splendente.Alla fine non resta che pronosticare. Una semifinale è dura già di per sè, nella Spagna gioca anche la storia recente e un gruppo che Luis Enrique ha saputo portare dalla sua parte proprio grazie alla fiducia concessa ai meno convincenti.Voglio però prendere a prestito una delle frasi di Meo Sacchetti, coach della Nazionale di basket prima dell’impresa con la Serbia che ha regalato l’Olimpiade:L’Italia non conquista l’Europeo dal 1968. E’ l’ora di fare un altro passo decisivo.