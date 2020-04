Qualcuno si ferma in modo inatteso e altri inopinatamente ripartono dopo mezza stagione. C'è chi rientra da un prestito a giugno e riparte per un altro prestito a gennaio e chi rimette piede a Firenze in estate e accumula 0 minuti non soltanto in campo, ma persino in panchina. E c'è addirittura chi era in prestito annuale da gennaio 2019 in Sud America, rientra a gennaio 2020, fa in tempo a giocare uno spezzone di partita in maglia viola e poi viene spedito via per un altro prestito oltre oceano.Ovvio ci siano anche le eccezioni.Ma prima di analizzare i dati individuali, ciò che richiederà molto spazio, diamo quelli totali.(Fiorentina-Monza 3-1, Fiorentina-Cittadella 2-0, Fiorentina-Atalanta 2-1 e Inter-Fiorentina 2-1).Per quanto riguarda gli impieghi, va segnalato che fra le squadre fin qui analizzate. In ben 6 gare su 30 (Fiorentina-Parma 1-1, Torino-Fiorentina 2-1, Fiorentina-Spal 1-0, Fiorentina-Atalanta 2-1 di Coppa Italia, Fiorentina-Milan 1-1 e Udinese-Fiorentina 0-0) sono state effettuate soltanto due sostituzioni. Gli impieghi sono dunque 414. Per quanto riguarda invece i minuti totali di squadra, essi sono 29.700 (11 giocatori in campo x 90 minuti x 30 gare).Guardando soltanto al versante de, e limitando il conto agli atleti che arrivano in viola e ci restano almeno fino a gennaio 2020 (dunque sono eslcusi quelli che rientrano dai prestiti e immediatamente ripartono). Cioè una rosa quasi intera. E poiché si tratta di un numero molto elevatoLa lista dei primi (11 giocatori) è composta dai difensori Pol(spagnolo, proveniente dal Sassuolo), Martin(uruguayano, svincolato, ultima stagione alla Lazio),(brasiliano, Inter) e Jacob(danese, acquisito durante il mercato di gennaio ma lasciato in prestito all'Empoli fino al termine della stagione 2018-19), i centrocampisti Erick(cileno, Bologna), Milan(croato, tornato a Firenze in prestito con diritto di riscatto dopo una sola stagione alla Lazio), Frank(francese, svincolato, ultima stagione al Bayern Monaco) e Kevin-Prince(doppio passaporto ghanese e tedesco, proveniente dal Sassuolo ma dopo aver trascorso al Barcellona la seconda metà della stagione 2018-19), e gli attaccanti(brasiliano proveniente dal Fluminense), Rachid(doppio passaporto francese e algerino, giunto dal Leicester in prestito con diritto di riscatto) e Szymon(polacco, acquisito a gennaio 2019 e lasciato in prestito al Górnik Zabrze fino a giugno)., essa è composta dai portieri Bartlomiej(polacco, in prestito all'Empoli durante la seconda parte della stagione 2018-19) e Michele(rientrato dal Bisceglie), i difensori Lorenzo(tornato da Lecce) e Luca(rientrato da Foggia), i centrocampisti Gaetano(ultima stagione alla Cremonese), Sebastián(uruguayano, tornato dal Getafe) e Valentin(francese, rientrato dal Nantes), e gli attraccanti Riccardo(tornato da Pescara) e Cyril(francese rientrato dai 6 mesi al Cagliari). Tirando le somme con riferimento soltanto ai nuovi arrivati abbiamo un altro dato rilevante:Quanto alle nazionalità abbiamo due brasiliani, due francesi (con Ghezzal che ha anche passaporto algerino), uno spagnolo, un uruguayano, un danese, un cileno, un croato, un tedesco-ghanese e un polacco. Diverso il quadro che si compone se si guarda ai club di provenienza, che sono quasi esclusivamente italiani (2 Lazio, 2 Sassuolo, 1 a testa Bologna, Empoli e Inter).(Brasile, Germania, Inghilterra e Polonia), col caso di Boateng (mezza stagione in Spagna) collocato in una terra di mezzo.In presenza di un tale contingente di nuovi arrivi è inevitabile che il loro impiego faccia registrare un indice molto elevato.e che altri, giunti dopo investimenti molto costosi, finissero ai margini.Il portiere gioca 27 partite ufficiali su 30, tutte per intero. Le altre 3 vengono saltate perché sia Vincenzo Montella che Beppe Iachini decidono di dare spazio in Coppa Italia, a partire dal turno di novembre, al secondo portiere Pietro Terracciano. Per Dragowski i minuti giocati sono 2.430 su 2.700. Ancor più sorprendente è il caso di. È stato il tecnico napoletano a pretendere che Castrovilli non partisse per un altro prestito e poi a dargli fiducia. Il centrocampista pugliese gioca 26 partite su 30. Quanto alle quattro rimanenti, la prima è giusto quella di Coppa Italia in agosto contro il Monza, vista dalla panchina. Le altre tre vengono saltate una per squalifica e due per infortunio. Tutte le partite giocate lo vedono in campo da titolare e 16 vengono disputate per intero. I minuti messi insieme sono 2.077 su 2.700, con 3 gol segnati.. Arriva a Firenze infortunato, stenta a riprendersi e gioca soltanto 4 partite su 20. Nessuna da titolare e solo 59 minuti in campo.Fra questi due estremi si trova di tutto un po', a partire dai calciatori che sono stati impiegati in modo costante.che sfiora lo status che i portoghesi definiscono “totalista” (assegnato al calciatore che gioca tutti i minuti di tutte le partite). Il cileno è presente in 29 delle 30 partite e salta per squalifica soltanto la gara in trasferta contro l'Hellas Verona (persa 1-0). Delle 29 partite giocate, 27 lo vedono in campo da titolare e 26 per 90 minuti. I suoi minuti giocati sono 2.445 su 2.700, con 4 gol tutti su rigoreche gioca 27 partite su 30 (23 in campionato e 4 in Coppa Italia), delle quali 24 da titolare e 23 intere. Per lui 2.153 minuti su 2.700 e 1 gol in Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia.Che arriva alla Fiorentina in coincidenza con la seconda di campionato e mette insieme 26 partite su 28. Le rimanenti due vengono saltate per squalifica. Delle 26 gare che lo vedono in campo, 25 sono da titolare (cioè tutte a parte la prima, Genoa-Fiorentina 2-1) e 22 intere. I minuti giocati dal brasiliano sono 2.241 sui 2.520 possibili.Che arriva dopo la disputa della gara agostana di Coppa Italia, salta le prime due di campionato ma dalla terza in poi (Fiorentina-Juventus 0-0) diventa titolare pressoché inamovibile. Le sue partite sono 23 sulle 29 possibili (due saltate per infortunio e una per squalifica), di cui 21 da titolare e 20 intere. I minuti giocati dall'uruguayano sono 1.870 su 2.610, arricchiti da un gol messo a segno nella gara di Coppa Italia contro l'Inter.Il croato gioca 21 partite su 30, di cui 19 dall'inizio e 12 intere. Inoltre, quando finalmente Iachini gli ridà la maglia da titolare in campionato, il croato lo ripaga facendosi espellere al 44' di Sampdoria-Fiorentina (1-5). I suoi minuti sono 1.522 su 2.700 con 1 gol all'attivo (Fiorentina-Roma 1-4).Le sue cifre parlano di 15 partite sulle 25 che la Fiorentina gioca fino al momento in cui la mezza punta viene spedita in prestito al Besiktas, durante il mercato di gennaio 2020. Gioca 7 gare da titolare di cui 2 intere, per complessivi 686 minuti sui 2.550 possibili. Altro calciatore dall'impiego frequente ma dosato è Sottil, che gioca 15 partite su 30 ma soltanto 5 da titolare e 1 intera. I suoi minuti giocati sono 563 su 2.700.Che arriva in tempo per giocare la prima di campionato e da lì in poi disputa tutte quelle che può, considerando anche le 3 giornate di squalifica per la baruffa dopo Fiorentina-Lazio 1-2. Ma il grave infortunio subìto alla quattordicesima giornata (Fiorentina-Lecce 0-1) lo mette fuori gioco per la restante parte di stagione fin qui disputata. Le sue cifre parlano di 11 partite sulle 29 possibili, di cui 9 da titolare e 1 intera, con 714 minuti accumulati sui 2.610 possibili e 2 gol.. Si comincia con Ghezzal, che mette insieme 12 partite sulle 27 possibili, delle quali 4 da titolare e nessuna intera. I suoi minuti giocati sono 354 su 2.430. Numeri migliori per qualità sono quelli di Venuti, che gioca 10 partite su 30 di cui 7 dall'inizio e 3 intere. Termina anzitempo una delle gare da titolare causa espulsione (Fiorentina-Cittadella 2-0 di Coppa Italia). I suoi minuti giocati sono 558 su 2.700. Quanto a Ranieri, che durante il mercato di gennaio 2020 viene mandato in prestito all'Ascoli, accumula 5 presenze sulle 23 possibili, di cui 4 per 90 minuti. Il suo tempo in campo è di 411 minuti sui 2.070 possibili. E da qui in poi si entra nel territorio dei numeri infimi. Si parte con Eysseric, che vede solo la panchina fino alla sedicesima di campionato, poi mette insieme 3 spezzoni di partita per complessivi 39 minuti sui 1.890 possibili. A gennaio viene ceduto in prestito all'Hellas Verona. Zurkowsky gioca solo 2 spezzoni su 24 gare mettendo insieme 10 minuti. Anche lui va via in prestito a gennaio, destinazione Empoli. Cristóforo gioca una partita intera e nulla più, i 90' del Bentegodi contro l'Hellas. Nulla prima e nulla dopo, e a gennaio viene ceduto in prestito all'Eibar. Imbarazzanti i casi di Rasmussen e Théréau. Il primo somma panchine e non convocazioni per infortunio, poi a gennaio viene dato in prestito all'Ezgebirge Aue, serie B tedesca. Il secondo colleziona lo zero assoluto, nel senso che non viene mai convocato. L'ultimo turista rimasto a Firenze, dato che la società viola non se ne libera nemmeno a gennaio. Fa storia a sé Cerofolini, che torna per fare il terzo portiere sicché è normale accumuli zero presenze. A gennaio viene dato in prestito alla Casertana.cui si farà cenno fra poco.. Si tratta del brasiliano(Spal), del ghanese con passaporto italiano Alfred(Sassuolo), dell'ivoriano Christiane del colombiano Kevin(entrambi provenienti dal Genoa). Il quinto proviene da campionato estero ma è italiano poiché si tratta di Patrick, reduce da sei mesi in Premier League giocati con la maglia dei Wolverhampton Wanderers. Riguardo al loro impiego i dati sono contraddittori. Ma prima di illustrarli bisogna menzionare il caso limite dell'uruguayano Maxi Olivera. Che nei primi giorni di gennaio 2020 rientra dal Paraguay dove era stato in prestito annuale all'Olimpia Asunción, e poi a febbraio viene mandato via nuovamente in prestito, destinazione Messico (FC Juarez). Ma durante il mese scarso trascorso a Firenze trova modo di giocare uno spezzone di gara in maglia viola: 8 minuti di Fiorentina-Genoa (0-0). Eravamo in tribuna stampa quella sera e abbiamo bene in mente gli sguardi smarriti del pubblico quando lo speaker del Franchi ha annunciato il suo nome al momento dell'ingresso in campo. Espressioni da “ma esiste ancora?”.Per lui 9 partite sulle 10 possibili, di cui 5 dall'inizio e nessuna intera. I suoi minuti sono 364 su 900, con 1 gol all'attivo. Ottime cifre per Igor: 4 gare sulle 5 possibili, di cui 3 da titolare e 2 intere per complessivi 269 minuti su 450. Stesso discorso per Duncan, che salta le prime due gare per infortunio ma poi gioca da titolare le restanti 3, di cui 2 intere. I suoi minuti sono 251 su 450. Nullo l'apporto degli ex genoani. Kouamé arriva da infortunato e dunque colleziona 0 presenze. È invece abile e arruolabile Agudelo, ma gioca soltanto 1 minuto dei 450 disponibili (in Juventus-Fiorentina 3-0).In Fiorentina-Lecce sono arrivati a essere 11 sui 14 mandati in campo da Vincenzo Montella (Dragowski, Caceres, Castrovilli, Pulgar e Dalbert per 90', Badelj fino al 72', Lirola fino al 55', Ribery sostituito nell'intervallo, Boateng dal 46', Ghezzal dal 55' e Pedro dal 72'). In alcune gare fatte giocare da Montella col 3-5-2, la linea di mezzo iniziale era composta esclusivamente da nuovi arrivi (Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli e Dalbert). Per quanto riguarda la percentuale degli impieghi, 273 su 414 corrisponde al 65,94%. Relativamente ai minuti di squadra, quelli giocati dai nuovi sono 19.115 su 29.700, con percentuale del 64,36%.(5. continua)@pippoevai