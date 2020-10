Un profilo Twitter per spiegare le decisioni arbitrali e provare a diminuire le polemiche. E' la scelta della DFB, la FederCalcio tedesca, che ha dato vita a @dfbschiris . Tutto avviene al Vac, il Video assist center di Colonia, sala centralizzata della tecnologia in campo (l'Italia è al lavoro per crearla a Coverciano).. Come ieri, durante Mainz-'Gladbach. Fallo di mano di Niakhaté e tweet: "#M05BMG, 74°. Decisione dell'arbitro: rigore. Motivo del check: tocco di mano? Decisione finale: rigore".