Mourinho su Milinkovic, lo United che si mette in fila per uno dei talenti più interessanti in vetrina ai Mondiali. La Lazio si aspetta un'asta, in Inghilterra si discute se il centrocampista serbo valga il Manchester. A due vecchie glorie del Red Devils, l'ex Juve Evra e lo svedese Larsson, i cronisti di ‘ITV’ hanno chiesto un parere.



EVRA E LARSSON SU MILINKOVIC – Il terzino Evra ha raccontato cosa significa giocare al Manchester: “Sono molto cauto quando parlo del Manchester United perché per giocare per questo club non è necessaria l’abilità: bisogna essere un personaggio, avere personalità. Per giocare per il Manchester devi essere pronto a morire per il Manchester. Se mi dicessero di giocare per i Red Devils senza essere neanche pagato, lo farei. Se Milinkovic dovesse andare al Manchester United con questa mentalità, ovviamente non gli chiedo di dire che non vuole essere pagato, ne sarei davvero felice“. Infine Larrson: “E’ difficile dire se ha il talento per giocare nello United, non mi sembra che abbia fatto poi così tanto nella partita con la Costa Rica. Ha avuto qualche spunto interessante, ma non ha lasciato il segno dal mio punto di vista”.