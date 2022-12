Il Mondiale in Qatar si avvia alla fase finale ed entra nel vivo. Fino agli ottavi ci sono stati pronostici rispettati, protagonisti annunciati e qualche sorpresa. Corale, come nel caso di Giappone e Marocco, e a livello di singoli, con tanti giocatori passati alla ribalta in un lampo. Magie della rassegna iridata. Dai portieri agli attaccanti, passando per centrocampisti e difensori, il mercato è pronto a puntare i riflettori anche su di loro. Ne abbiamo scelti dieci.