"Ai miei ragazzi dico di divertirsi e non arrendersi".ha dato in conferenza stampa la sua chiave di lettura della semifinale playoff che vale un pezzo di Qatar., ma nessuna paura: "Di sicuro c'erano squadre più abbordabili da poter incontrare e noi non siamo ancora al loro livello, ma ci proveremo e faremo di tutto per avere la meglio"."Per noi, essere qui è già qualcosa di unico. Però, visto che ci siamo, perché non provarci? Gli Azzurri sono forti, ma abbiamo le qualità giuste per metterli in difficoltà con la nostra compattezza e lottando sempre fino all’ultimo pallone. È così che siamo riusciti ad andare agli Europei. Giochiamo a casa loro, ma in una partita secca tutto può succedere". È la grande insidia per l’Italia., giocherà con la testa libera e senza nulla da perdere. Per tentare un’altra impresa dopo la storica qualificazione a Euro2020, a un passo dal Mondiale. Come mai era successo.(con 18 punti, dietro ai 27 dei tedeschi). Dopo l’eliminazione nella fase a gironi degli Europei (3 sconfitte su 3), dallo scorso settembre è arrivato il cambio di marcia: i macedoni hanno centrato gli spareggi accumulando 12 punti nelle ultime 7 gare utili per la corsa al Qatar, con una sola sconfitta contro la nazionale di Flick.Due i precedenti contro l’Italia. Entrambi più o meno recenti e vicini a ricordi dolorosi per gli Azzurri, nelle qualificazioni a Russia 2018.Guidata nell’ultimo quinquennio da Igor Angelovski, la nazionale oggi allenata da Milevski si è separata pochi mesi fa dalla leggenda Goran Pandev, recordman di presenze (122) e reti (38). I giocatori simbolo? "Parlano" italiano e sono il centrocampista del Napoli, squalificato per questa partita, e l’ex Palermo(oggi all’Al-Fayha, in Arabia Saudita), miglior marcatore della squadra nel girone di qualificazione con 3 reti. Non convocato per problemi fisici l’altro "italiano"attaccante dell’Udinese.