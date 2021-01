Nel suo passato una lunga esperienza all'Entella tra B e C, nel suo presente un campionato da protagonista in cadetteria con la maglia del Pordenone. E nel futuro chissà che non possa finalmente esserci quella Serie A sempre sognata ma mai finora raggiunta.



La straordinaria stagione vissuta da Davide Diaw con la maglia del club friulano ha attirato sul 29enne l'attenzione del Genoa e del Torino, società apparentemente disposte a regalare all'attaccante italo-senegalese il sogno di una vita. Almeno questo è ciò che scrive stamattina il Messaggero Veneto, annunciando i sondaggi eseguiti di recente sul giocatore da rossoblù e granata. La risposta del Pordenone al momento è stata timida, in quanto i neroverdi non paiono per nulla intenzionati a privarsi del loro bomber, pur mettendo a conoscenza degli eventuali acquirenti la valutazione del suo cartellino: 5 milioni di euro.