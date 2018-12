La gara di Champions League in programma questa sera a Berna tra Young Boys e Juventus avrà tra gli spettatori altamente interessati anche gli osservatori di mercato del Genoa.



Gli occhi degli emissari rossoblù non saranno attratti da qualche talento bianconeri bensì dal terzino svizzero Loris Benito.



Il Genoa, in vista del mercato di gennaio, è alla ricerca di un esterno sinistro in grado di rinforzare la fascia mancina della formazione allenata da Cesare Prandelli e il 26enne elvetico, in passato transitato anche dal Benfica, è da tempo uno dei nomi presenti sul taccuino della dirigenza ligure.



Benito, però, è molto seguito anche in Premier League dove Burnley e Watford in particolare sembrano voler far sul serio con lui.