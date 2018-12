Il calciomercato invernale è ormai alle porte e in casa Genoa cominciano a delinearsi le prime strategie in vista delle trattative di gennaio.



Il recente cambio di guida tecnica, con Cesare Prandelli subentrato ad Ivan Juric, ha rallentato le operazioni ma non le ha certo fermate del tutto. Secondo quanto scrive questa mattina il Secolo XIX, nei prossimi giorni, più probabilmente dopo l'incontro di domenica sera contro la Roma, il presidente Preziosi e l'ex commissario tecnico della nazionale si incontreranno assieme agli altri dirigenti rossoblù per delineare le linee guida di quello che una volta veniva definito il mercato di riparazione.



Tre gli obiettivi principali che si cercherà di raggiungere: l'acquisto di un esterno sinistro, con Antonino Barreca del Monaco in pole position , quello di un centrocampista dai piedi buoni, la speranza è il ritorno di Andrea Bertolacci , e sfoltire una rosa che attualmente sfiora i 30 elementi.