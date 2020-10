Mancino naturale, tecnica fuori dall'ordinario, ​soprattutto nello stretto (affinata in svariati tornei di calcio a 5). Lovro Majer è uno dei talenti più importanti del calcio croato. Il classico giocatore moderno che riesce a essere decisivo sia in termini di assist e gol che nel recuperare molti palloni. Ecco perché in patria viene paragonato nientemeno che a Luka Modric, ovvero il miglior calciatore della storia del calcio croato.



GLI OCCHI DEL MILAN - Sul 22enne nativo di Zagabria hanno preso informazioni diversi club europei come Borussia Dortmund, Fiorentina Leeds, Valencia e Siviglia. Legato alla Dinamo Zagabria con un contratto in scadenza nel 2023, Lovro Majer è pronto a una nuova sfida in un campionato più competitivo. Non è da escludere che la prossima tappa sia rossonera: secondo quanto appreso da calciomercato.com, osservatori del Milan seguiranno con grande attenzione Dinamo Zagabria-Feyenoord in Europa League. Riflettori puntati su Lovro Majer, il nuovo Modric può arrivare in Italia...