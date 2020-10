L'infortunio di Calhanoglu può essere il momento giusto per la svolta dell'avventura di Brahim Diaz con la maglia del Milan. Il fantasista arrivato in estate dal Real Madrid è stato schierato dal 1' da Pioli senza brillare sia contro lo Spezia che contro il Crotone e contro il Celtic in Europa League è chiamato a dare una risposta importante complice l'assenza del turco.



Chi sta già brillando è però la sua attuale fiamma, Ana Mena. La bellissima cantante andalusa sta infatti collezionando premi su premi per la canzone bomba lanciata quest'estata insieme al rapper napoletano Rocco Hunt. "A un passo dalla Luna" è pluri-disco di platino in Italia, Spagna e non solo e continua a raccogliere premi.



Merito sicuramente della splendida performer che dopo la lite con Fred De Palma ha centrato il bersaglio grosso con questa nuova collaborazione. E sui social spopola, merito di un fisico invidiabile almeno quanto la sua voce. Eccola nella nostra gallery.