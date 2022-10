Un necessità e un interesse, che a fine anno potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.In realtà un vero 9 il club parigino lo ha preso in estate, ma Hugo Ekitiké dal Reims è sembrata essere fin da subito una soluzione tampone, per questo nel 2023 c'è l'idea di investire corposamente in quel ruolo. In quest'ottica sono significative le parole dell'allenatore del Psg Cristophe Galtier: "Durante la preseason ho parlato a lungo con il presidente e con Luis Campos del nostro attacco, analizzandone caratteristiche e struttura.Questo quarto giocatore non è venuto, è un peccato, ma è così.Kylian ha un riferimento nella squadra francese ed è Giroud. Qui al Psg abbiamo uno stile di gioco diverso, evidentemente efficace, ma senza alternative".Un nuovo attaccante centrale, insomma, è la priorità dei parigini,Vlahovic ha voluto fortemente trasferirsi in bianconero e non ha in mente di gettare la spugna solo perché il momento non è dei più semplici, Agnelli pochi mesi fa ha investito 90 milioni (75 per il cartellino più 15 di commissioni) per portarlo via alla Fiorentina, con l’idea d’un progetto a lungo termine.Qualcosa potrebbe cambiare in estate, senza la qualificazione alla Champions League 2023-24 e di fronte a un'offerta fuori mercato, di quelle irrinunciabili. Ma al momento si tratta solo di supposizioni.