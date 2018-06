Sebbene i var Morata, Icardi e Martial siano le vere priorità della Juve per rafforzare l'attacco i bianconeri non abbandonano altre piste di mercato e sono sempre alla ricerca dell'occasione giusta per presentare ad Allegri un nuovo centravanti in grado di non far rimpiangere Gonzalo Higuain destinato alla partenza. Secondo Tuttosport il nome nuovo per l'attacco della Juveè quello di Timo Werner, attaccante del Lipsia e autore di 21 gol e 10 assist in 45 partite la scorsa stagione.