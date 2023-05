Il presente di Alessandro Buongiorno è più granata che mai. Sul futuro, presto, potrebbero esserci novità molto importanti, visto il grande interesse che c'è sul classe '99 anche all'estero (Bournemouth e Nottingham lo hanno fatto seguire dai propri scout in più occasioni). E vista, soprattutto, la volontà del Torino di non perdere assolutamente uno dei migliori prodotti del proprio settore giovanile degli ultimi anni e, anzi, quella di farne il simbolo del futuro.



PIANO RINNOVO - 35 presenze in stagione tra Serie A e Coppa Italia per il gigante granata, che nella commemorazione della strage di Superga ha anche avuto il compito di leggere i nomi di tutte le vittime durante la celebrazione. Un messaggio importante, che Torino e il Torino gli hanno voluto mandare: pur non essendone il capitano, Buongiorno è già considerato il simbolo di questa squadra. I contatti tra la società del presidente Cairo e l'entourage del difensore stanno andando avanti da mesi e a breve dovrebbe arrivare la fumata bianca: contratto fino al 2026, un anno in più dell'attuale scadenza, con adeguamento dell'ingaggio. Un segnale forte, una risposta alla Premier: il Torino non vuole farsi portare via il suo Buongiorno.