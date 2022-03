. Venderà il Chelsea e il ricavato andràtotalmente alle vittime della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato lui anchein seguito alle pressioni della figlia Sofia che mal sopporta Putin come ilfumo negli occhi. L’oligarca russo aveva acquistato la prestigiosa squadralondinese diciannove anni fa per la cifra di cento cinquanta milioni dieuro. Oggi chi volesse assicurarsela dovrebbe sborsare oltre due miliardi emezzo.Non più di un giocattoloche può dispiacergli abbandonare ma che, comunque, non va ad incideresul suo bilancio personale.Altri due paperoni russi,come alberghi e villaggi sparsi in tutto il mondo. InItalia è grande la preoccupazione degli operatori di Costa Smeralda eVersilia per queste improvvise dismissioni le quali potrebbero provocarecontraccolpi tutt’altro che indifferenti sulle economie di quelle zoneturistiche e poi, per effetto domino, sull’intero Paese. Operazioni, queste,che vanno ben oltre l’aspetto commerciale e finanziario per tracimare sulterreno della politica e, in particolare, sulQuasi certamente. Malgrado l’eroica resistenza del popolo e del suo presidente contro la potenza moscovita vi sarà ben poco da fareanche se ci vorranno settimane o addirittura mesi prima che si arrivi algiorno della definitiva resa. Ma nel frattempo sarà opportuno osservaremolto bene ciò che accadrà a Mosca e in particolare al Cremlino doveper fare e per disfare tutto ciò che gliviene in mente durante i suoi deliri visionari che prefigurano il ritorno nonall’Urss ma alla Grande Madre Russia.Il popolo russo non è con lui. Difficile, ma non impossibile, farlo vedere al mondo.. La polizia moscovita è arrivata al punto di portare in carcereanche i bambini che accompagnavano per mano i loro genitori dissidenti.La propaganda parla di “terroristi” anti russi pagati dall’Occidente e dagliamericani. Ovviamente non è così, ma è questo che occorre far credereall’opinione pubblica la quale è sempre più dubbiosa sulla necessitàdell’operazione ucraina.Unanche grazie all’arrogante disinvoltura dello stesso. Oraarrivano anche gli oligarchi, cioè i veri padroni della Russia, a mettersi ditraverso perché penalizzati dalle sanzioni pesantissimi che hanno colpitoil loro Paese e soprattutto i loro capitali. Putin sembra non curarsi di tuttociò.