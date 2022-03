C’è una domanda sospesa sull’Ucraina:. La guerra è asimmetrica. Un avversario bombarda e l’altro resiste. Non è una guerra, è un martirio. Quanto sarà importante dopo, se Kiev cadrà fra una settimana invece che una settimana fa? Cosa cambierà nelle cose reali e nel nostro comportamento?Stiamo vivendo un momento di transito, un piccolo tragico inizio.Le sanzioni hanno bisogno di far sentire le loro conseguenze, nel frattempo saremo davanti a un atto diOccorre capire che. La solidarietà di piazza è bella ma è uno sforzo minimo. Copre soprattutto il nostro senso di colpa. Ma fare di più significa andare in guerra anche noi. Cominciare una storia senza dimensioni, un’altra vita.Si può anche rispondere di no, non è obbligatorio essere eroi. Troveremo un modo per perdonarci.