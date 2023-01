Quella passione mai sopita per il progetto SuperLega

L’ipotesi del ritorno legata all’esito delle vertenze giudiziarie

. Con queste paroleha lasciato ufficialmente, dopo 13 anni, la carica di presidente della. Un’esperienza pluriennale assolutamente: sono benconquistati sul campo. Parallelamente l’assemblea degli azionisti ha ufficializzato i nomi dei membri del(rispetto al passato), chiamata a “difendere la Juventus in tutte le sedi competenti, penale, sportiva e civile”, come confermato, in assemblea, dal neo presidente Gianluca Ferrero., sempre di Andrea Agnelli, anche dalle posizioni strategiche in seno a, holding-cassaforte di famiglia (proprietaria del 63,76% del club bianconero, con il 77,9% dei voti in assemblea), e a, in accordo con il cugino(in entrambe le assemblee Agnelli vi partecipava come consigliere). Bisognerà capire, poi, nelle prossime settimane, il significato della frase “forte volontà ad iniziare questa nuova parte del proprio futuro”, anche se sonoIn alcuni passaggiad un tema macro su cui ha sempre creduto mettendoci la faccia in prima persona: ovvero il progetto, contestato dalla UEFA, della. L’ex massimo dirigente bianconero. Arrivando, in un passaggio successivo, persino a rincarare la dose: “Non vengono colte dai regolatori le differenze tra gioco e industria".(neppure così lontano). Così come l’idea di lavorare (da fuori) ad una rivoluzione radicale del prodotto calcio, partendo dall’idea di(una proposta già lanciata tre anni fa),. I rumour di un suo possibile, alla presidenza della Juventus (in caso di risoluzione delle vicende giudiziarie), sono, invece, per il momento, tutticon beneficio di inventario.. Tra meno di due giorni, presso il tribunale federale, il nuovo CdA bianconero sarà impegnato nel procedimento legato alle plusvalenze. Poi vi è da risolvere l’inchiesta della Procura di Torino, con l’udienza fissata per il prossimo 27 marzo.. Ecco perchè, al momento, è troppo difficile, oltre che prematuro, prevedere una data certa con scritta la parola “fine”.