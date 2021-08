La nuova vita parigina diè iniziata. Mentre ilannuncia il suo arrivo con i sei Palloni d'Oro al Trocadéro e prepara la conferenza stampa di presentazione, l'argentino si è lasciato alle spalle le lacrime dell'addio al Barcellona per prendersi l'abbraccio dei tifosi del Paris. E quello dei tanti amici che ritrova all'ombra della Torre Eiffel:, che ha subito esultato sui social e accolto l'ex compagno in blaugrana, e ancora gli argentini. Amici ma non solo, perché ad attendere Messi al centro sportivo Ooredoo ci saranno anche 'nemici':- Vecchie ruggini quelle tra Leo e lo spagnolo,: a una parte il prodigio blaugrana, dall'altra il capitano che ha incarnato i valori del madridismo. Due figure completamente antitetiche che più volte hanno finito per scontrarsi in maniera anche forte sul campo e fuori. A parole, ma soprattutto nei fatti. Iconico in questo senso: Ramos ruba palla a Messi con una manata al volto, scintille tra i due con la Pulce che non accetta le scuse e attacca verbalmente l'avversario, il difensore delle merengues prima porge la mano per alzare da terra l'attaccante poi, stizzito dal comportamento, schiaffeggia la mano dell'argentino e se ne va;, per poi essere separati. L'episodio più eclatante di un rapporto complicato, alla base del quale però. Ramos ha più volte elogiato apertamente il talento di Messi e lo ha riconosciuto come uno dei più forti di sempre, invitandolo anche a giocare insieme: "".: i grandi nemici uniti nello stesso spogliatoio, per cercare l'alchimia come compagni di squadra.- E c'è curiosità anche per vedere di nuovo insieme Messi e Icardi, separati non da screzi personali ma da quanto accaduto con. L'ex attaccante del Barça è un grande amico di Leo e il tradimento subito da Maurito, con cui Maxi aveva legato molto ai tempi della Sampdoria, ha avuto ripercussioni anche sul rapporto tra la Pulce e l'ex centravanti dell'Inter.: in Nazionale argentina, dove Mauro è stato spesso escluso nonostante il rendimento in nerazzurro, e anche al PSG con Paredes e Di Maria. E ora con l'arrivo della Pulce a Parigi ci si interroga se questo possa cambiare ancora una volta il futuro di Icardi, accostato da tempo allae nelle ultime settimane anche alla, qualora non andasse in porto con Abraham per il dopo-Dzeko. Oppure i due metteranno da parte l'ascia di guerra per lavorare insieme e portare il PSG alla conquista della Champions League, ossessione e incubo dopo i fallimenti degli ultimi anni. Non resta che attendere: Ramos e Icardi, in Francia Messi ritrova anche vecchi nemici.