A riposo forzato per mancanza di partite, i nostri giornalisti inviati di Centesimo minuto in queste settimane mettono a disposizione la loro esperienza e i loro vissuti con una serie di articoli legati a situazioni di cui sono stati 'Testimoni oculari'.Il, una domenica, un giovanotto lascia la sua casa romana di via Crescenzio e sale sul treno che lo condurrà a. Ha 25 anni, è nato a, quartiere Prati (quello della buona borghesia) il 9 aprile 1930. Se fosse in vita Paolocompirebbe 90 anni. Purtroppo se n’è andato il, a soli 63 anni. Malato di cuore, al suo medico curante aveva chiesto. “Fammi vivere fino ai 60 anni”., di quattro vittorie in, della coppa di Lega nazionale, del successo inHa sfiorato la, il sogno si spezzò al minuto 112’ della sfida dicol, abbattuto dal destro micidiale di RonaldKoeman. Peccato.Ancor più delle vittorie nel calcio Paoloviene ricordato per lo stile inappuntabile, la correttezza, l’autentico spirito da sportman che lo animarono - e che trasmise a calciatori e tifosi - nei quasi quindici anni alla guida dellaIn famiglia fin da bambino lo chiamavano. All’anagrafe fu iscritto comeHa una sorella,, di tre anni più grande. Il padreviene dal un paesino del milanese, San Colombano al Lambro, lavora nella Capitale dal ’26, è direttore centrale dell’Eiar, l’antenata della Rai. La mamma, Gina Serafini, è nata a Modena. E’ una donna brillante, gran conversatrice, appassionata della roulette.. Da ragazzino, è il 1941, Paolo sceglie di farsi operare di appendicite proprio nella città della Lanterna, dove lavora come chirurgo un fratello del padre, il professor Ercole Mantovani. Ora che ci rimette piede da adulto,. Lo ha chiamato a Genova l’avvocato Francesco Cameli, leader della famiglia di armatori, per la quale Mantovani aveva cominciato a lavorare da Roma a soli diciotto anni.Non sembra un romano, ma un milanese. Quando sbarca a Genova, chiamato dal titolare in persona, ha le spalle larghe. Prende alloggio nel residence Elisio di via Assarotti, nel centro ottocentesco della città, e si tuffa nel lavoro.. Col tempo e i primi soldi in tasca, si concederà qualche distrazione: puntate a Portofino, partitelle di calcio o match di tennis con una combriccola di amici della cosiddetta Genova bene. Nella sede dei Cameli, in via Roma 1, trascorre le giornate al telefono e racconta agli amici che a, durante l’apprendistato dai Cameli, lavorava con la cornetta in mano e si rifiutava di incontrare i clienti. “Se avessero visto quanto ero giovane non avrei chiuso un solo contratto”., così lo descrisse un amico, il costruttore Luciano Ghezzi. “Quando gli eri davanti ti spaccava con l’accetta. Nero o bianco, non conosceva sfumature. Era difficile resistere alla sua personalità”. Serio e lavoratore come un genovese di nascita – solo un poco più espansivo – Mantovani si divertiva a stupire., ricordava l’avvocato Luca Ciurlo, uno degli amici genovesi della prima ora.In occasione del suo compleanno dal suo amico (romano) TonyricevetteLo chiamò per ringraziarlo, si fa per dire. “Mi hai dato una fregatura. Una non fa le uova”. Più tardi, da presidente della, si ricordo di quell’omaggio.le ospitò nel giardino della villa di Sant’Ilario che guarda il mare. Finché una notte, Roberto e Gianluca, i due giganteschi Bovari delle Fiandre, non ne fecero scempio. Fine delle galline e fine dei Bovari, rimpiazzati da due più placidi pastori dei Pirenei baschi.L’8 luglio 1959 portò all’altare Daniela, figlia di un importante costruttore e proprietario di cave. Avranno quattro figli: Francesca, Enrico, Filippo (scomparso poche settimane fa) e Ludovica. Il lavoro, matto e disperatissimo nello shipping e nel brokeraggio marittimo.e trapiantato a Genova si ritrova in mezzo ad una conventicola di amici tifosi dele si diverte a polemizzare con loro. Germoglia la sua simpatia per l’altra squadra di Genova, quella senza antenati inglesi né scudetti vinti dai pionieri: la, la Sampdoria allenata da Fulvio, altro romano come Mantovani, affronta ala. Paolo è in tribuna e il suo cuore non sa per chi battere. Anzi, lo sa. Finisce 3-2 per i biancazzurri e Mantovani decide che quella squadra modesta, condannata a lottare per salvarsi dalla B, sarà la sua squadra. Ne apprezza il gioco che il “Profeta”, un esteta del calcio, impone ai suoi nonostante le ristrettezze economiche del club e la qualità modesta dei calciatori.Gli piace l’idea portarla nel Gotha del calcio. I. Anzi.Nelil presidente rossoblù Giacomomette sul mercato Gigi, l’idolo della piazza. I tifosi genoani aprono una sottoscrizione per convincere Berrino a trattenerlo.Meroni va lo stesso al Torino e per Mantovani il Genoa cessa di esistere.Il presidente dellaè Glauco Lolli, un farmacista ciociaro che, sposando la figlia dell’armatore, ha messo radici (ricche) a Genova. Mantovani entra in consiglio. Addetto alle pr e ai rapporti con i tifosi. Ogni mattina raccoglie gli articoli usciti sulla stampa e li cataloga. Da presidente abolirà la carica dell’addetto stampa:. Resta un paio d’anni, poi esce. Il petrolio lo assorbe. Fonda con due amici, Lorenzo Noli e Mario Contini, la, una società che si occupa di trading petrolifero. Ida un porto all’altro, in base alla convenienza dei prezzi del greggio. “Ogni volta che suonava il telefono mi accendevo una sigaretta”, racconterà.. Col filtro, però.La sua fortuna (cercata) sta nel contratto stipulato per conto dellada Alfonso, fratello di Giampiero, il cognato di Riccardo, con l’Emiro del. Fino a 150mila barili di greggio al giorno, a prezzo fisso, mentre la concorrenza annaspa, schiacciata dall’aumento vertiginoso dei prezzi seguito alla crisi petrolifera del. E’ il bengodi, lLa Sampdoria nel frattempo è retrocessa in B, Lolli Ghetti ha lasciato e un gruppo di amici (De Franceschini, Montefiori, Garufi, Gigione Costa, Rolandi) tenta di tenerla a galla.. La svolta arriva ai primi di luglio del ’79. Pressato dai dirigenti blucerchiati, Mantovani cede.. Versa dieci miliardi in contanti, si accolla i debiti degli amici e si mette all’opera.. “Non possiamo guidare due squadre di calcio nella stessa città”. Mondini si piega. Tre anni pe tornare in serie A, costellati di un infarto a Cagliari – Mantovani salvato dai medici dell’ospedale si sdebitò regalando una costosa apparecchiatura cardiaca – l’esilio volontario a Ginevra per curarsi la salute e dipanare la grana giudiziaria che aveva condotto a processo la Pontoil per presunte irregolarità fiscali. Rientrato dalla Svizzera,E venne assolto.Paolo, il nuovo ds, subentrato a Claudio, agganciò il talentuoso ragazzino, sbocciato in A col Bologna a neppure 17 anni.. L’emissario della Juve, un noto giornalista sportivo, piombò a Milano Marittima dove il Mancio era in vacanza con i genitori, convinto di raccogliere il sì entusiasta del ragazzino, che oltretutto tifava Juve. Mancini invece lo gelò:. Lo scherzetto alla vecchia signora si ripeté l’anno seguente.Allagiocava un ventenne tutto muscoli e riccioli, si chiamava Gianluca. Luzzara accettò e si tenne Vialli per un’altra stagione, centrando la promozione in A.L’anno dopo, Mantovani lo portò a Genova nonostanteavesse giocato al rialzo con Luzzara: “Se lo dai a me, ti do un miliardo in più”. Luzzara declinò: “. Mantovani si sdebitò pagando altri 300 milioni, più Chiorri, valutato 600 milioni.che lo costrinse a rientrare a casa mentre stava dirigendosi a Milano per firmare il contratto.Con la coppia Mancini-Vialli si misero le basi per tutti i successivi successi.Con, Mannini,, Pari, Salsano, Pellegrini, Ivano Bonetti,, Dossena si costruì la squadra dello scudetto. Quei due là davanti, tanto diversi fra loro e pertanto perfettamente complementari, per otto anni insieme si divertirono a miracol mostrare e a deliziare le platee. I giornalisti che li avevano ribattezzati lae avevano infierito sualdel ’90, dovettero ingoiare fiele e ricredersi.e alla gentile intervistatrice che gli chiese alla “Domenica sportiva” se quella vittoria apparteneva a tutta la città, Mantovani rispose: “La città istituzionale, ancora cromosomicamente genoana, non aveva fatto che mettergli i bastoni fra le ruote. Aveva addirittura demolito mezzo stadio, riducendolo ad appena 22mila posti. “Tanto per quelli là” (i tifosi doriani, ndr) bastano e avanzano”: parole dell’assessore allo sport, sfegatato fan del Grifone.Eppure i rapporti con l’altra sponda calcistica furono sempre corretti. Claudio, il capo deglicheaveva astutamente assunto come magazziniere aper controllare le teste più calde della “Sud”, convinsea lanciare un referendum per cambiare il nome allo stadio genovese, intitolato a Luigi Ferraris, ex capitano del Genoa , caduto nella. Mantovani si infuriò (il papà aveva combattuto nel 15/18) e redarguì i duemonelli. Se mai il referendum si fosse tenuto – annunciò pubblicamente - avrebbe chiesto il permesso di andare a votare nella sede del Genoa, naturalmente per conservare l’intitolazione a Ferraris.Difatti nel giorno dei funerali del presidente blucerchiato, tra i 40mila che confluirono alla chiesa die nelle strade del quartiere di, c’era anche la squadra delal completo, guidata dal presidente Aldo, che conaveva condotto tante battaglie, in città e in Lega calcio. E numerosi tifosi genoani.. Sulle note festose di “What a friend we have in Jesus”, un gospel blues suonato dalla Heritage Hall Marching Band convocata da New Orleans per espresso desiderio dello Scomparso,. Ora riposa nel cimiterino di Bogliasco, a poche centinaia di metri dal centro sportivo della Sampdoria.Lo società passò nelle mani del secondogenito, Enrico. “, aveva dichiarato a chi scrive il presidente in un’intervista del 1990 per il“Guerin Sportivo”. “E non devo spiegare perché”. Aveva chiesto ai quattro figli di giurare che si sarebbero conformati al suo desiderio. Enrico, evidentemente, non aveva giurato.