Oggi, grazie alla diffusione in tutto il mondo dei social network, strumenti che rendono possibile comunicare con facilità e favoriscono una condivisione di notizie e informazioni pressoché istantanea,Certo non è tutto perfetto, perché deve sempre essere tenuto in considerazione il digital divide, ovvero le differenze di possibilità di accesso e sfruttamento dei mezzi tecnologici da parte dei cittadini del mondo.. Nel corso degli anni, questo social network è diventato sempre più un colosso, espandendosi ed integrando al suo interno altri social, con funzionalità diverse.. Tra quelle finite nel mirino, ci sono le operazioni che hanno portato Instagram e WhatsApp ad entrare nella proprietà di Facebook.Questa azione legale ha una grande valenza perché è proposta da ministri sia democratici che repubblicani. Secondo le indagini, la direzione del social network avrebbe tolto al consumatore qualsiasi alternativa di scelta verso la concorrenza, costringendolo ad accettare l’offerta di Facebook. Lo scopo di tutto questo è quello di favorire di nuovo un mercato di concorrenza, spingendo a tal proposito, Facebook a cedere alcune delle sue acquisizioni.