Il premier Giuseppe Conte ha aperto all'opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale, secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti parlamentari. Palazzo Chigi ha accolto dunque le richieste di sindaci, province e Salvini e darà la possibilità di spostarsi di comune il giorno di Natale, Santo Stefano e Capodanno​



IN ARRIVO IL PROVVEDIMENTO - Il divieto di uscire dal Comune in cui ci si trova era previsto il 25 e 26 dicembre e l'1 gennaio: in arrivo un provvedimento con le modifiche al decreto legge sul Covid e un aggiornamento delle Faq del governo, con un'interpretazione estensiva delle situazioni di necessità che giustificano lo spostamento tra Comuni.