Serata complicata per Mario Balotelli, che a causa dell'infortunio muscolare subito prima della partita contro il Lecce dello scorso 4 gennaio, non ha potuto partecipare alla partita da ex del suo Monza contro il Brescia. Città nella quale è cresciuto ma dove non hanno dimenticato la deludente esperienza nello scorso campionato e la brusca chiusura del rapporto col presidente Cellino. Che il suo comportamento non sia stato digerito lo si evince dallo striscione esposto a pochi metri dallo stadio "Rigamonti" dagli ultras bresciani. "Sono altri i giocatori che hanno amato questa città, per noi vali zero uomo senza dignità", recitava.

E, come se non bastasse, a guastare l'avvicinamento alla partita - che Balotelli ha seguito comunque in tribuna al fianco dell'ad Adriano Galliani - un episodio curioso all'esterno dello stadio stesso. Come ricostruisce Il Corriere della Sera, lNe è nata una breve discussione, al termine della quale Supermario è stato costretto a lasciare la vettura nelle vicinanze del "Rigamonti".