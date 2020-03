Emerge un retroscena in merito alla vicenda del consiglio di amministrazione della Sampdoria, inizialmente in programma per ieri pomeriggio alle 16:00 ma posticipato a sorpresa dallo stesso Ferrero a lunedì prossimo. Nella capitale si erano dati appuntamento una decina di ultras blucerchiati, appartenenti al gruppo degli Ultras Tito, uno dei più importanti della gradinata Sud. I sostenitori Doriani aspettavano il Viperetta sotto lo studio dell'avvocato Romei, ma l'attesa è stata vana dal momento che Ferrero non si è lasciato scorgere. In serata gli Ultras Tito hanno diramato un durissimo comunicato, che qui riprendiamo in versione integrale: "Alla tua età giochi ancora a nascondino ? Oggi siamo venuti a dirti cosa pensiamo di te nella tua bella città, a casa tua. Siamo venuti con i nostri volti ben scoperti tra le boutique lussuose del centro di Roma. Abbiamo trovato 10 (10!!!!) funzionari della digos romana a “proteggerti” sotto lo studio dove si doveva tenere l’assemblea degli azionisti della Sampdoria. Devi essere molto importante se con tutte le cose che si sentono su roma, dieci poliziotti si dedicano a te. Come mai? Hai così paura che devi farti proteggere dalla digos? Eppure eravamo a volto scoperto, in pieno centro.. E poi cosa hai fatto? Hai annullato l’assemblea! Alle 15:59! Hai lasciato solo il tuo portavoce Romei, che era tanto costernato, si era tenuto libero, lui! O forse eri sopra, nascosto come un topo, come quella volta al ristorante? No Massimo, alla tua età non si gioca più a nascondino. Non si gioca più con la Sampdoria e i Sampdoriani. Alcuni di loro non ti daranno tregua finche non te ne andrai. Mettiti il cuore in pace. Magari ci vediamo Lunedì, la zona ci è piaciuta".