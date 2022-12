Il Cies, l'osservatorio statistico sul calcio, ha pubblicato il proprio report mensile e per il mese di dicembre ha analizzato il rendimento finora di tutti gli Under 21 più promettenti al Mondo suddividendoli in 20 categorie. Tante le sorprese, soprattutto nei primi posti di alcuni ruoli chiave, come Zalewski della Roma al primo posto nei "Centrocampisti tuttofare", con ben 8 protagonisti della nostra Serie A e 5 italiani in lista.



Tanti sono ovviamente i nomi già sulla bocca di tutti, come quelli di Jude Bellingham, ma anche tanti altri rappresentano oggi obiettivi di mercato già vivi per gennaio, Giorgio Scalvini dell'Atalanta su tutti, o per il futuro. Li conoscevate tutti? Scorri le 20 top 10.