La Juventus spera di aprire il 2019 con premi individuali al Globe Soccer Awards. I bianconeri sono in lizza in tre categorie: miglior calciatore (Cristiano Ronaldo che sfiderà Mbappé e Griezmann), miglior allenatore e miglior dirigente (Fabio Paratici). La premiazione, in diretta da Dubai, inizierà alle 18.30 e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 24 oppure in live streaming su Skysport.it o sul servizio dedicato agli abbonati Sky, SkyGo.