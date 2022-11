Rafaela Pimenta ha vinto il premio per il Miglior trasferimento del 2022 al Globe Soccer Awards di Dubai. L'avvocato brasiliano ha ricevuto il premio per il passaggio di Erling Haaland dal Borussia Dortmund al Manchester City: "A dire il vero me lo aspettavo, sono felice che stia andando così. Raiola? Mino era per prima cosa un agente, e poi Mino. Questo era tutta la sua vita".