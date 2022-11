L'agente Rafaela Pimenta, ex braccio destro di Raiola, ha vinto il premio per aver diretto il trasferimento di Erling Haaland dal Dortmund al Manchester City, considerato il miglior trasferimento della stagione nella cerimonia dei Globe Soccer Awards di Dubai: "Me lo aspettavo che potesse andare così bene - racconta la Pimenta - Sono felice del suo rendimento e spero continui così. Raiola era prima un agente, poi Mino. Questo mondo era tutta la sua vita".