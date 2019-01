Cristiano Ronaldo is the winner of the Best Player Of The Year Award, presented by HE Mattar Al Tayer, VP of Dubai Sports Council⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣@dubaiholding #dubaiholding @Cristiano #globesoccer @DubaiSC pic.twitter.com/R04Cp39T44 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) 3 gennaio 2019

il miglior calciatore dell'anno solare 2018. L'attaccante portoghese della dopo aver conquistato il titolo per il gol dell'anno , ha ricevuto il premio per la quinta volta in carriera in occasione della decima edizione dei. Beffati Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.Ecco le parole di CR7: "Per me è un onore ricevere questo trofeo. Grazie alla mia famiglia, alla mia fidanzata, i miei figli, i miei amici. È stato un anno difficile. Ho vinto tanto, è stato un anno incredibile. Il 2019 è un anno nuovo e sogno di vincere tanti nuovi trofei insieme alla Juventus. Il 2018 è finito. Io amo le sfide: ora il mio club è la Juventus e voglio vincere nuovi trofei. Ringrazio i giovani, che sono la mia motivazione per andare avanti: i bambini sono il futuro".