E' diil gol più bello dell'anno 2018, la rovesciata messa a segno all'Allianz Stadium contro lacon la maglia delvale al portoghese il premio ai. CR7 commenta dal palco: "Buon anno a tutti, ora siamo nel 2019 è un nuovo anno quindi il 2018 è il passato. Ho iniziato molto bene con questo fantastico premio e con quel gol bellissimo che purtroppo ho segnato alla mia squadra attuale quindi non sono totalmente felice (sorride, ndr). Ringrazio i fan che hanno votato per me. Obiettivi? L'obiettivo credo sia continuare a fare gol, tutti sanno quanto è difficile segnare. Ho segnato quasi 700 gol nella mia carriera e credo che questo sia il più bello che ho realizzato".