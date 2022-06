L'attaccanteWilfriedha parlato a Rai Sport al termine della partita pareggiata 1-1 contro la Germania in cui ha trovato l'esordio in Azzurro con assist."E' stata una settimana un po' strana ed emozionante. Il mister mi ha dato un'occasione e penso di averla sfrutta al massimo: Oggi sono qua. ho fatto una buona partita e sono contento. Diciamo che va tutto molto veloce, mi godo il momento e ogni allenamento. Essere qua è un privilegio"."Devo tutto a loro. Da quando sono piccolo fino ad ora hanno fatto tantissimi sacrifici per me e io cerco di ripagarli come posso e spero siano orgogliosi. Io latinista? Mi piaceva. Ho fatto due, tre anni di classico. Penso sia una cosa importante e mi piaceva""Sapevo che Kehrer era già ammonito, quando ho ricevuto la palla non ho pensato ad altro. Ero deciso di scartarlo e quel pallone lì è il più difficile per un portiere e un difensore. Se sei un attaccante devi fare la differenza e oggi ci sono riuscito"."A questa età bisogna giocare. Ho preso un grande rischio. Ero all'Inter, a casa mia, però ad un certo punto bisogna prendere decisione anche difficile. Per fortuna ho avuto i miei genitori e i miei procuratori che mi sono stati molto vicini"."Sì. Penso che Sterling sia un giocatore di livello mondiale. E' molto duttile e determinante nelle sue giocate. E' quello che provo a fare io. Cerco di giocare in tutte le posizione d'attacco".