Ecco le parole di Wilfried Gnonto a Rai Sport:



“Sto cercando di godermi ogni minuto con questi top, un’emozione fortissima, se il mister mi ha chiesto di rimanere ha visto delle qualità in me e io cercherò di far vedere quello che so fare se avrò l’opportunità. Essere qui è un privilegio enorme, una fortuna, non posso dire niente di chi ha lasciato, avranno le loro motivazioni, io cercherò di dare il massimo. Emozioni diverse dal club, qui tra i migliori in Italia, qualcosa di unico. Se toccherà a me? Dipenderà dal mister, sono pronto. I giovani? Giusto dare fiducia, ma anche un rischio. Il mister con noi ha preso un rischio, magari non facciamo la differenza nei club ma giusto darci responsabilità per crescere”.