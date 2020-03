Il calcio è fermo, il mercato no. L’Inter pensa già alla prossima stagione: la rosa verrà rinforzata, ma si penserà anche a ringiovanire, per quanto possibile. In difesa l’intenzione è quella di blindaree il seguitissimoL’uruguaiano si è dimostrato importante, per il gruppo, per esperienza e leadership. Ma in campo ha sofferto il modulo a 3 di Conte, che lo obbliga a marcare in campo aperto, e a coprire spazi che difficilmente regge. Bastoni lo ha pian piano soppiantato nell’11 titolare, eNon c’è solo questo: a 34 anni lo stesso. Vorrebbe un crepuscolo di livello per una carriera gloriosa, e l’Inter presente e prossima non sembra poterglielo concedere.Quando si concluderà la stagione si tireranno le somme, insieme alla società. Che intanto pensa al futuro, e continua a seguire Marash Kumbulla. E’ lui il prescelto per rinfrescare la difesa nerazzurra, e lo è da tempo.Gli scout lo hanno osservato diverse volte, l’ultima a Udine a metà febbraio.. Si parte da qui. L’Inter lo ha scelto: per un Godin che può salutare, un ‘nuovo Skriniar’ può arrivare.