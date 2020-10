Dal ritiro della propria nazionale, la Bosnia, Amer Gojak, l'ultimo arrivato in ordine di tempo in casa Torino, ha parlato ai media bosniaca della trattativa con la società granata.



"Mi avevano cercato anche tante altre squadre, ma io ho scelto il Torino per l’allenatore e per il direttore sportivo. Il trasferimento è anche frutto del lavoro mio padre e del mio agente, che hanno fatto un ottimo lavoro. Il Torino stato il club più concreto e anche quello più corretto nei miei confronti" ha spiegato Gojak.