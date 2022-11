Cristiano Ronaldo tiene moltissimo ai suoi record. Il fuoriclasse portoghese non vuole smettere di aggiornare le sue statistiche. Ed è qui che la federcalcio portoghese accorre in suo soccorso. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il Portogallo presenterà un dossier alla FIFA per dimostrare che il primo gol contro l’Uruguay porta la firma di CR7 e non di Bruno Fernandes. La rete numero 119 di Ronaldo con la maglia lusitana si avvicina.