80 metri di felicità. Lewandowski sorride ripensando a quel gol assurdo segnato dalla sua metà campo. 'Ah, Robert?'. No,. Un gol che ha già fatto il giro di tutte le chat Whatsapp, e mgari sarà arrivato anche all'attaccante del Barcellona.- un po' come Rossi in Italia"."Tantissimi. E tanti altri mi hanno taggato sui social. Mi ha scritto anche un mio vecchio preparatore dei portieri e qualche ex compagno"."Io volevo solo rinviare calciando verso destra, ma l'ho presa a giro. Il resto l'ha fatto il forte vento che c'era"."Diciamo che sono stato fortunato"."Sì, sono andato a dirgli che in realtà non era voluto, non volevo calciare in porta. Lui mi ha detto che sono cose che capitano. Effettivamente durante il riscaldamento avevo provato a far rimbalzare il pallone, e mi ero reso conto che in alcune zone del campo rimbalzava di più"."Ero un po' in confusione perché vedevo tutti che urlavano ma non avevo visto il pallone entrare, pensavo fosse andato sopra la rete. Poi me ne sono reso conto"."Ogni tanto sì, dipende sempre dalle condizioni del campo e dal vento"."No, mai. E' la prima"."E' vero, me lo ricordo. Non so come finiremo il campionato, l'importante è continuare a fare bene. Ora tutti parlano del mio gol, ma io credo che già tra qualche giorno la gente se lo sia scordato"."E' un momento, ma vedrete che poi passa. Diciamo che il cognome ha aiutato"."Di persona mai. L'ho visto dal vivo una sola volta con la nazionale"."No no, la mia è stata solo fortuna nata da un errore".