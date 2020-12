Colpisce ancora, senza sosta: gol e assist. E quando c’è da stappare un match, è sempre presente. Florian Thauvin apre la strada al Marsiglia nella vittoria contro il Monaco: prima il colpo di testa su assist del Pipa Benedetto, poi il favore ricambiato, con un cross delizioso per l’ex Boca Juniors; l’OM vince 2-1, va secondo in classifica a -1 dal Psg (ha anche una partita in meno la squadra di Villas-Boas) e Thauvin continua a brillare. E il Milan a osservare.



NERVOSISMO - In scadenza di contratto, il rinnovo con il Marsiglia è in alto mare e lo conferma il nervosismo della dirigenza del club francese, seccata dalle parole di Maldini, che una settimana fa ha elogiato l'esterno offensivo francese, pronto a cambiare aria e ad abbracciare una nuova sfida. Insomma, tutto è apparecchiato per un addio a parametro zero: e il Milan c'è.



L'OFFERTA - I contatti tra l'entourage dell'ex Newcastle, autore di 5 gol (e tutti sullo 0-0), e il club rossonero sono vivi e continui, con Maldini e Massara che hanno presentato la propria offerta: 4 anni di contratto a 3 milioni di euro a stagione. L'idea milanista è quella di puntare sul 27enne di Orleans per la prossima stagione, in estate, bloccandolo già ora, non andando a toccare gli equilibri offensivi raggiunti e che stanno facendo rendere tutti gli esterni, da Hauge e Castillejo a Saelemakers e Rebic/Leao. Il Milan non molla, Thauvin neanche: mentre strizza l'occhio ai rossoneri, continua a far volare il suo Marsiglia.