Finisce 2-2 il primo Superclasico alla Bombonera dopo la morte di Diego Armando Maradona. A pochi giorni dalle semifinali di Copa Libertadores Boca Juniors e River Plate non si sono risparmiati: quattro reti, tre delle quali arrivate negli ultimi 16 minuti. E un cartellino rosso per parte.





Spalti vuoti, uno striscione in suo onore nel palco riservato a Maradona. Gara ben condotta dal River, ma è un gol dopo 10 minuti di Abila a sbloccare il risultato. Il Boca regge fino al 74’ grazie alle parate di Armani, con un palo colpito da Carrascal. Poi cede al momento dell’espulsione di Campuzano (per una gomitata): in in rapida successione arrivano il pareggio firmato da Girotti e il gol del vantaggio del colombiano Borrè. Ma non è ancora finita.





La parità numerica è ristabilita dal rosso rifilato a Enzo Perez, e all’86’ è Villa su assist di Tevez a fissare il punteggio sul definitivo 2-2. Nel girone della Copa intitolata a Maradona il Boca resta primo, per differenza reti proprio sul River. La prossima settimana l’ultima giornata che determinerà la vincente del girone A che affronterà in finale con ogni probabilità il Banfield.