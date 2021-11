DICCI LA TUA

. Il derby trava in archivio con un punto per parte, risultato che tiene aperta la corsa scudetto non solo per le due compagini milanesi, ma anche per il Napoli che frena in casa con l'Hellas Verona. E nella stracittadina c'è tutto:, lo spettacolo sugli spalti di un San Siro sold out.E allora proprio al derby è dedicato il nuovo appuntamento sul nostro canale. A partire dalle 18.30 Federico Albrizio e il direttore di, Stefano Agresti, vi aspettano per commentare la gara del Meazza con l'aiuto dei loro ospiti: Carlo Pellegatti, Salvatore Caiazza e non solo, non mancate!