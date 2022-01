Il difensore del Sassuolo Edoardo Goldaniga è uno dei tanti giocatori della Serie A risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo è lo stesso giocatore, attraverso una storia Instagram: "Ciao a tutti sono risultato positivo al Covid e sono in isolamento. Sto bene, spero a giorni di poter tornare operativo, sono molto carico per quello che mi aspetta".



COSA SUCCEDE COL CAGLIARI - Slittano così le visite mediche in programma con il Cagliari. Ora bisogna aspettare che il giocatore guarisca dal Covid per poi svolgere i test senza rischi. Intanto, i rossoblù hanno già ufficializzato l'arrivo di Lovato in prestito dall'Atalanta e aspettando Goldaniga stanno lavorando anche per portare in Sardegna Calafiori e Baselli.