La notizia delgiunge inaspettata, sì, ma fino a un certo punto.alcuni dei suoi alias calcistici. Da quellaall'ultima Coppa dalle Grandi Orecchie, la quinta, sollevata con il Real Madrid l'anno scorso, 12 anni di successi che ne hanno fatto a detta di moltiHa fatto storia l. Non sempre alla casa Blanca il gallese ha mantenuto promesse tanto grandi, ma i suoidisseminate nel corso di 8 stagioni hanno contribuito al raggiungimento di quelle finali nelle quali amava lasciare il segno., quella delle papere di Karius. Ma anche della sua spettacolare, una delle istantanee più belle della sua carriera.Ma se Bale è chiamato uomo delle finali e non uomo delle finali di Champions, c'è un motivo: proprio in quel 2014 che è stato l'anno della liberazione per il Real Madrid, il gallese col numero 11, tanto Bale era veloce. E poi l'ultima impresa,. Tutti questi trionfi, però, costellano una carriera assai pigra, per quel che poteva essere.Se ci si fa attenzione,: Bale infatti è stato spesso vittima die ancora più spesso del calo della passione verso il calcio di club. In effetti,, ex calciatore tra le altre di Real Madrid e Fiorentina,. Quella frase è diventata un coro dei tifosi, e lo stesso Bale, una volta raggiunta la, ha mostrato orgoglioso una bandiera con su scritto: "Wales, golf, Madrid. In that order". Non una grande idea nell'ottica di riguadagnare credito agli occhi dei tifosi madrileni. Con i Dragoni, rimane laInfine, l'ultimo spezzone di carriera, da anni l'altra vera passione di Gareth.. Il migliore della Gran Bretagna, s'intende.