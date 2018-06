La Juventus ha messo nel mirino Aleksandr Golovin, fantasista della Russia, in gol al debutto Mondiale contro l'Arabia Saudita. La trattativa col CSKA Mosca è partita da tempo, ma c'è ancora distanza tra domanda e offerta. Nel frattempo, del futuro del talento russo, parla il padre, Sergei, a kp.ru: "Juve? L'unica difficoltà potrebbe essere la barriera linguistica. Ma lui è uno che comprende i discorsi legati al calcio e sarà presto in grado di parlare liberamente in inglese".