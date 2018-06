La Juventus non molla di un centimetro sul fronte Aleksandr Golovin. Perché il centrocampista russo del CSKA Mosca è un obiettivo sempre più concreto dei bianconeri, il classe '96 continua a sperare nella chiusura della trattativa tanto che Marotta e Paratici hanno rilanciato ancora nelle ultime ore: 19 milioni più altri, ricchi bonus lasciando al CSKA il 10% sulla futura rivendita di Golovin. Una proposta che la Juve ritiene adeguata rispetto ai 25 milioni di partenza chiesti dai russi.



RIFIUTO E... MIRALEM - Ad oggi, il CSKA è intenzionato a inviare una nuova mail di rifiuto alla Juventus sull'operazione Golovin. Troppo pochi anche 19 milioni più bonus e percentuale, non bastano a convincere la proprietà della squadra di Mosca che ha alzato le pretese visto l'ottimo rendimento di Golovin al Mondiale: 25 milioni oggi non bastano più. La Juventus non l'ha presa benissimo, l'affare resta in piedi ma è decisamente delicato; mentre negli ultimi giorni Marotta ha voluto nuovamente avvisare l'entourage di Miralem Pjanic. L'intenzione della Juve è di tenerlo con sé e pensare al rinnovo con calma, nonostante voci, contatti e prime pagine catalane sul Barça (e non solo): massima disponibilità ad andare avanti insieme, per Allegri è intoccabile. La Juve non vuole neanche sedersi a un tavolo per Miralem, lo ha comunicato al giocatore: dovrà eventualmente essere lui a chiedere la cessione se vorrà davvero lasciare Torino.