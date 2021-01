. Il mio era sempre ed esclusivamente un motivo tecnico, vedevo che il centrocampo soffriva molto e ho fatto una scelta per aiutare di più de Roon e Freuler": parole e musica diUn motivo, a quanto traspare dalle parole del tecnico orobico,, come era inizialmente emerso: o meglio, la rottura dei rapporti è arrivata proprio per una situazione legata allecon la Dea che è tornataMa nel day-after è arrivatache tramite le Instagram Storiesnelle ultime gare disputate: sempre pronto ad aiutare e ad offrire una soluzione, largo sulla sinistra, in lotta sulla seconda palla e posto davanti ai centrocampisti centrali... - Un attacco, nemmeno troppo velato., seppur in maniera indefinita per quanto riguarda le tempistiche:del Papu,che non necessita di un innesto in quella zona del campo,, che cerca una prima punta,,he pareva il club che più avrebbe avuto bisogno del 10.Quindi, al momento, è tutto bloccato: a parte le schermaglie via televisioni e social, che sicuramente@AleDigio89