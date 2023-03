Come scrive AS, Gonçalo Ramos, 21enne attaccante prodigio del Benfica che ha fatto 24 gol senza rigori in stagione, è da tempo nel mirino del Manchester United che ha in programma di pagare una cifra vicina alla sua clausola rescissoria, 100 milioni di euro.



Il giocatore è ottimamente referenziato in Spagna, ma l'unico club che dispone delle risorse economiche necessarie all'acquisto è il Real Madrid.