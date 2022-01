L'ex difensore di Villarreal e Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha parlato a RTV 38:



"Somiglianza della Fiorentina attuale con quella del primo Montella? Ci sono giocatori simili nello stile di gioco, Torreira mi ricorda Pizarro così come Saponara che mi ricorda Borja... Noi abbiamo avuto la fortuna di iniziare subito al meglio. Questa squadra, invece, ha bisogno di tempo, ma ha futuro. Vedo una colonna vertebrale molto forte. Julian Alvarez? Da tanto non vedevo un giocatore così in Argentina. Lo vogliono tutti, ma credo voglia rimanere al River un'altra stagione. Può ricoprire tutti i ruoli in attacco, è veramente bravissimo."