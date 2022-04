Intervistato da Dazn, l'esterno dell'Inter, Robin Gosens, ha parlato del suo rapporto con Gasperini e del trasferimento a Milano.



“Gasperini all'inizio non si fidava affatto di me e io avevo la sensazione di non far parte della rosa. Di più, spesso mi sentivo escluso, non parlavo la lingua, non capivo il sistema e non capivo nemmeno cosa volesse da me l'allenatore, nessuno me lo ha spiegato davvero. Ho dovuto vedere di persona come potevo farcela. La svolta? Poco dopo la partita di Dortmund chi giocava al mio posto si ruppe il legamento crociato. All'improvviso mi ritrovai a essere l'unica opzione, l'allenatore doveva farmi giocare. E da allora tutto è cambiato. Ho pensato che da quel momento in poi avrei giocato per me stesso. Questo ha creato una sensazione di libertà nella mia testa e all'allenatore è piaciuto. Gasperini è un genio quando si tratta di formare una squadra, tatticamente è un martello. Ho imparato moltissimo da lui. Non abbiamo necessariamente avuto un rapporto di prim'ordine, soprattutto all'inizio, è cambiato dopo un po'. Mi ha detto che non aveva mai allenato un giocatore che avesse fatto così tanti passi in avanti come me, ero migliorato tanto. Ha detto anche che l'Inter era la mossa giusta in questo momento. Alla fine è stato un ottimo trasferimento. L'ho salutato molto calorosamente".