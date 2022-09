Novanta minuti contro il Bayern Monaco, per la prima volta dal suo arrivo all'Inter. Robin Gosens ripercorre la partita di Champions a Dazn: "Vengo da una stagione incasinata, molto sfortunata per via degli infortuni. Sfrutto ogni minuto, queste partite mi fanno bene, anche se le gambe mi fanno un po' male dopo 90 minuti".



LEVERKUSEN - Non solo il campo, Gosens dà uno sguardo anche al mercato e parla del possibile trasferimento al Bayer Leverkusen nelle ultime ore della finestra estiva: "Le notizie sono state un po' gonfiate dalla stampa, non voglio dire altro al riguardo. Sento la fiducia del club".