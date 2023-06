Robin Gosens lascerà l'Inter in estate? La risposta probabilmente è sì con l'Union Berlino che ha nel terzino sinistro Jérôme Roussillon l'unica opzione per la fascia mancina e sta cercando un rinforzo da Champions. L'esterno ex-Atalanta dovrà essere riscattato a bilancio quest'estate e per l'Inter è fra i giocatori che sono sacrificabili sul mercato.