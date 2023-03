L'avventura a Milano non è andata secondo le aspettative finora, ma Robin Gosens non si pente di aver lasciato l'Atalanta per l'Inter. E fissa l'obiettivo: riconquistare la nazionale tedesca e partecipare a Euro 2024. L'esterno mancino ha concesso un'intervista a Suddeutsche Zeitung e ha spiegato: "Devo riprendermi il mio posto, sono nel ruolo di inseguitore. Voglio assolutamente essere agli Europei. Non aver partecipato al Mondiale in Qatar è stata un'enorme delusione, il punto più basso della mia carriera finora".



L'INTER - Prima della nazionale, però, c'è da conquistare un posto da titolare nell'Inter, perché nelle gerarchie di Simone Inzaghi Gosens è stato a lunghi tratti alle spalle di Federico Dimarco: "Penso di poter avere legittime speranze. Allora dovrei almeno essere un candidato serio, ho quella pretesa", spiega Robin.



L'INFORTUNIO - Gosens ammette poi un errore di lettura delle proprie condizioni fisiche: "Ho totalmente sottovalutato il mio infortunio. Sono un giocatore che punta molto sul fisico. E non sono riuscito a recuperare la mia forma fisica per molto tempo. Ciò significava che non ero chi volevo essere in campo".



NESSUN RIMPIANTO - Gosens, comunque, non si pente di essersi trasferito in nerazzurro: "Un errore aver scelto l'Inter? Gioco per uno dei più grandi club del mondo! Attualmente siamo tra i primi otto in Europa!".