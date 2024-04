Gosens: 'L'Italia mi manca, a fine stagione scelgo il mio futuro. Se lascio l'Union Berlino è per tornare in Serie A'

, ex terzino die oggi in Germania sotto contratto con, ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport per anticipare la gara che vedrà la sua ex-squadra bergamasca affrontare ilnei quarti di Europa League."Di quella sera ho due immagini davanti ai miei occhi: Anfield vuoto a causa della pandemia e il mio gol. Una serata indimenticabile sia dal punto di vista umano sia da quello professionale. Sentivamo la responsabilità per il popolo bergamasco che in quel periodo stava soffrendo moltissimo a causa del Covid. E abbiamo dato tutto per poter regalare alla gente un sorriso. E’ stato un magic coment"..

"Cosa mi colpì? L’intensità, senza dubbio. Dopo 20’ mi sono avvicinato a Djimsiti e gli ho detto: “Io sono già cotto”. D’altronde la Premier è un campionato che allena l’intensità e il ritmo, è difficile giocare contro le squadre inglesi per la qualità e per l’aspetto fisico"."All'epoca ci disse di goderci il momento innanzitutto senza sentire la pressione. Non capita di giocare spesso in stadi come Anfield, quindi dovevamo goderci il momento. Oggi il Liverpool è cambiato negli uomini, ma non nello spirito. C’è sempre Jurgen Klopp, con la sua identità: pressing alto, intensità, qualità e rapidità nelle giocate. Ma anche l’Atalanta ha la sua identità con Gasperini: aggressione, velocità, giocatori di talento davanti, un allenatore che sa preparare e leggere le partite perfettamente. Sarà una bella partita, non la perderò davanti alla tv. E spero che passi l’Atalanta in semifinale tra una settimana".

"Salah è un campione, segnare con regolarità ogni stagione così tanti gol non è semplice. E da vicino ha un’esplosività pazzesca, sarà fondamentale raddoppiarlo come facemmo io e Djimsiti nel 2020. Altrimenti rischia di diventare imprendibile. Van Dijk un gigante, ma non solo fisicamente. Anche umanamente, non si resta a quei livelli per anni se non hai un certo spessore""All'Union Berlino io sto bene, anche se le cose non stanno andando come avremmo voluto. Avevamo aspettative diverse, il primo pensiero per me adesso è ottenere la salvezza. A livello personale sono felice di aver giocato con continuità, cosa che non mi era riuscita con l’Inter

Sì, certo che mi manca l'Italia. Sono tedesco, ma mi sento anche italiano un po’. La mia mentalità è italiana. E’ magico vivere lì, ho ottimi ricordi sia a Bergamo, dove ho lasciato il cuore, sia a Milano. Per il mio futuro è presto, come detto ora è tempo di pensare alla salvezza dell’Union. Poi ci sarà l’Europeo. Solo allora organizzerò le mie idee e deciderò il percorso migliore per la mia carriera e la mia famiglia. Nel 2026 c’è il Mondiale… Se deciderò di cambiare squadra, lo farò solo per un club italiano".